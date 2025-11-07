きょう7日は二十四節気のひとつ「立冬」です。暦の上では7日から冬になります。伊佐市大口では、朝の冷え込みで幻想的な風景が見られました。 伊佐市大口の7日あさの最低気温は6.1度。きのう6日より3度ほど低くなりました。 伊佐平野は、雲海に包まれました。 また冷え込みの影響で、平野を流れる川内川からも、霧がわき上がり、幻想的な風景となりました。 農家では冬支度が始まっていました。 焼酎に使うサツマイモを栽培し