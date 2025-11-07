指宿市開聞の枚聞神社で先月、されました。ふるさと特派員・福留正倫さんの撮影です。 枚聞神社は、開聞岳の麓にあり、古くから船の航海や漁業守護の神として、信仰を集めてきました。 先月、3日間にわたり例大祭「ほぜ祭り」が行われました。 前夜祭では開聞太鼓や青年団による伝統の神舞が奉納されます。以前は33もの舞がありましたが、いまはそのうちの6つが受け継がれています。 ことしは「南方の舞」「剣の舞」「浦安の舞