ＷＤＢホールディングス [東証Ｐ] が11月7日大引け後(16:30)に決算を発表。26年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結経常利益は前年同期比9.7％減の23.5億円に減ったが、通期計画の43.3億円に対する進捗率は54.5％に達し、5年平均の50.4％も上回った。 会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益は前年同期比20.6％減の19.7億円に減る計算になる。 直近