この先、移動性高気圧と低気圧や前線が交互に入れ替わり、全国的に短い周期で天気が変わるでしょう。日ごとの気温差が大きい一週間になりそうです。また、10日(月)は北日本と東日本の日本海側で、荒れた天気になるおそれがあります。晴れは長くは続かず9日は雨で10日は雪の所も明日8日(土)は午前中を中心に晴れるでしょう。午後は雲が多くなり、九州では夜に雨が降り出す所がありそうです。そのほかの地域は、傘なしでお出かけで