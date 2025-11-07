【前後編の後編／前編を読む】冬山ハイキング中に忽然と消えた幼馴染同行者は「途中で帰った」と言い張るが…集合写真に写った“黒い影”が意味するものはこれまでに6,000件以上の怪異体験談を蒐集し、語り部としても活動する川奈まり子が世にも不思議な一話をルポルタージュ。大学生の和朗さんは、ある日、入院明けの幼馴染・Aと大学の同級生らと高尾山のハイキングへ出かけた。ゴール地点でAの不在に気づいたが、友人らは