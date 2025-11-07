【前後編の前編／後編を読む】一緒にいたはずの幼馴染は「ずっと植物状態」だった？大学生の記憶に残った“足音”と“青痣”の切なさこれまでに6,000件以上の怪異体験談を蒐集し、語り部としても活動する川奈まり子が世にも不思議な一話をルポルタージュ。今回は、大学生と幼馴染の身に起きた物語を紹介する。 ＊＊＊【写真を見る】「幽霊でもいいから会いたい」残された遺族の心を救う“死者との再会”2019年12月28