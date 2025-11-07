７日の東京株式市場で日経平均株価は反落。米株安を受けハイテク株などが売り先行となり、日経平均株価は一時５万円台を割り込んだが売り一巡後は下げ渋った。 大引けの日経平均株価は前日比６０７円３１銭安の５万０２７６円３７銭。プライム市場の売買高概算は２５億５２１０万株。売買代金概算は６兆９９４８億円となった。値上がり銘柄数は８７４と全体の約５４％、値下がり銘柄数は６８２、変わらずは５８銘柄だった。