メインシナリオ…高値圏でもみ合いながら修正安の動きを見せている。ボリンジャーバンド＋１σなどに上値を抑えられ、軟調な推移となりそうだ。その場合の最初のポイントは、基準線の8.723となる。ここ抜けてくると、10月17日の安値8.563、一目均衡表の雲の上限の8.505、10月3日の安値8.498などがターゲットとなりそうだ。 サブシナリオ…一方、上昇した場合は、ボリンジャーバンド＋１σの8.877、10月30日の