7日朝、八郎潟町でニワトリ小屋の外壁が壊されているのが見つかりました。クマによる被害とみられています。五城目警察署の調べによりますと、7日午前6時半ごろ、70代の女性が八郎潟町浦大町字塞ノ神のニワトリ小屋を確認したところ、小屋の外壁が壊されているのを見つけました。小屋の中にはニワトリが数羽いましたが、ニワトリに被害はありませんでした。このニワトリ小屋では、3日にニワトリ5羽が食い荒らされているのが見つか