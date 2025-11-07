糸魚川市は、10月27日に糸魚川市内でクマによる人身被害が発生したと発表しました。発表によりますと、10月27日午前11時半頃、糸魚川市仙納の山中で、猟友会員の70代男性が、有害鳥獣に対して設置したワナの見回り中、林の中から突然現れたクマに襲われました。男性は右腕骨折などのケガをして入院しているということです。クマの大きさなどはわかっていません。糸魚川市は、本人の体調などのため発表までに時間を要したとしていま