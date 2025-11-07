B2ÅìÃÏ¶è½êÂ°¤ÎÀÄ¿¹¥ï¥Ã¥Ä¤Ï11·î7Æü¡¢¾®¼¼¹·Âç¤¬1Æü¤Î°¦É²¥ª¥ì¥ó¥¸¥Ð¥¤¥­¥ó¥°¥¹Àï¤ÇÉé½ý¤·º¸Êì»ØÇíÎ¥¹üÀÞ¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£ ÆÊÌÚ¸©½Ð¿È¤Ç¸½ºß25ºÐ¤Î¾®¼¼¤Ï¡¢190¥»¥ó¥Á82¥­¥í¤Î¥¹¥âー¥ë¥Õ¥©¥ïー¥É¡£±§ÅÔµÜÃ»´üÂç³ØÉíÂ°¹â¹»¤«¤éÇò鷗Âç³Ø¤Ø¿Ê³Ø¤·¡¢Âç³Ø4Ç¯¼¡¤Ë¤Ï¥¤¥ó¥«¥ìÍ¥¾¡¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤Î¸å¤ÏµþÅÔ¥Ï¥ó¥Ê¥êー¥º¤ËÆÃÊÌ»ØÄêÁª¼ê¤È¤·¤Æ²ÃÆþ¡£2023－24¥·ー¥º¥ó¤ÏÅìµþÈ¬²¦»Ò¥Ó