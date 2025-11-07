長谷川香料 [東証Ｐ] が11月7日大引け後(16:30)に決算を発表。25年9月期の連結経常利益は前の期比4.5％減の92.8億円になったが、26年9月期は前期比8.2％増の100億円に伸びを見込み、2期ぶりに過去最高益を更新する見通しとなった。6期連続増収になる。 同時に、今期の年間配当は前期比26円増の100円に増配する方針とした。 直近3ヵ月の実績である7-9月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比12.3％減の15億円に減り、売上