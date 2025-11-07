岡山県産のヒノキの良さを感じてもらおうと、幼稚園で木材を使って「おもちゃ作り体験会」が開かれました。 【写真を見る】「木の匂いがする」ヒノキの良さを感じて！幼稚園で高校生と園児が「木のおもちゃづくり」体験会【岡山】 （園児）「木の匂いがする」 子どもの時から木材の良さに触れ、親しんでもらおうと企画されたものです。“東岡山IPUこども園”の約70人の園児が参加し、岡山後楽館高校の生徒らと一緒におもちゃを