ホンダがこの日の取引終了後、２６年３月期の連結業績予想について、売上高を２１兆１０００億円から２０兆７０００億円（前期比４．６％減）へ、営業利益を７０００億円から５５００億円（同５４．７％減）へ、純利益を４２００億円から３０００億円（同６４．１％減）へ下方修正した。 二輪事業はベトナムでの販売台数減少を他地域でカバーすることで、グローバルで２１３０万台の販売予想を維持するほか、円