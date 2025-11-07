北海道旭川市の市道で高齢の女性が倒れているのが見つかり、その場で死亡が確認されました。警察はひき逃げ事件とみて、複数の運転手から事情を聴いています。旭川市永山３条１５丁目の市道で１１月６日午後５時半ごろ、「女性が倒れている」と警察に通報がありました。倒れていたのは付近に住む高齢の女性とみられ、その場で死亡が確認されました。警察によりますと、女性は頭などをけがしていて、複数台の車にひかれたとみられる