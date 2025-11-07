セイファート [東証Ｓ] が11月7日大引け後(16:30)に業績修正を発表。25年12月期の連結経常損益を従来予想の6700万円の黒字→9900万円の赤字(前期は2800万円の黒字)に下方修正し、一転して赤字見通しとなった。 会社側が発表した下方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した7-12月期(下期)の連結経常損益も従来予想の6500万円の黒字→1億0100万円の赤字(前年同期は5900万円の赤字)に減額し、一転して赤字計算にな