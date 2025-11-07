今季巨人2軍バッテリーコーチを務め、来季からDeNAの1軍バッテリー戦術・育成コーチに就任した加藤健氏（44）が横須賀市の2軍施設を訪問。秋季トレーニング中の相川監督をはじめコーチ、選手、スタッフらにあいさつした。練習をじっくり見学した加藤氏は「新しい環境でチャレンジができるんじゃないかとワクワクしてます」と意欲。来季からの選手たちの指導について「“やっていてよかったな”という瞬間をたくさん経験しても