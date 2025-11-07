北海道・帯広警察署は2025年11月7日、帯広市の自宅敷地内で農作物の焼却作業をしていた78歳の男性が、やけどをして死亡する事故があったと発表しました。死亡したのは、帯広市大正町の農家・田辺健二さん（78）です。11月6日午後5時前、「ごみ焼きをして、全身に火が燃え移った」と消防に通報がありました。田辺さんは意識がある状態で病院に搬送されましたが、7日午前5時ごろ死亡が確認されました。田辺さんは畑の横で農作物を燃