東京駅周辺のビル群上場企業の2026年3月期の純利益合計が前期比7.8％減となる見通しであることが7日、SMBC日興証券の集計で分かった。実際に前期を下回れば6年ぶりとなる。米国の高関税政策が自動車などの製造業を中心に業績を圧迫した。海運や小売りなど非製造業も減益が目立っている。東京証券取引所の最上位市場プライムに上場する3月期決算の企業を中心に、6日までに25年9月中間決算を開示した503社（対象の44％）のデータ