ホンダは７日、２０２６年３月期連結決算の業績予想を下方修正した。最終利益は従来予想の４２００億円から３０００億円（前期比６４・１％減）に引き下げた。中国などでの四輪販売の不振に加え、半導体不足の影響も押し下げ要因となる。