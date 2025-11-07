大同生命SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）のヴォレアス北海道が7日（金）、松下彪雅（22）と国京大海（22）と2025-26シーズンの選手契約を締結したことを発表した。クラブ公式サイトが伝えている。 松下は北海道出身で北翔大学在学中、身長197センチのミドルブロッカー。2025年9月から10月にかけて行われた北海道の秋季リーグでは全勝で完全優勝を果たし、松下は優勝を決めた試合のMIPにも選出された。