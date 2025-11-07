東京都内の1号店がオープンしました。2025年7月に西友の買収を完了した福岡に本社を置くトライアルは、新たな試みとなる都市型の小店舗「トライアルGO」を都内に初めてオープンしました。規模感はコンビニと同じくらいで、西友のプライベートブランドや西友の店舗で作られた総菜や弁当のほか、精肉や野菜など生鮮食品も豊富でスーパーのような品ぞろえが特徴です。また、財布やスマホなどを一切使わず「顔認証」だけのセルフレジや