V.LEAGUE MEN EAST（Vリーグ男子東地区）の千葉ドットが6日（木）、試合後にバレーボール体験イベントを行うことを発表した。クラブ公式SNSにて伝えている。 本イベントの開催は、11月8日（土）にYohaSアリーナ～本能に、感動を。～にて行われるホーム開幕戦。長野GaRonsとの試合後、メインアリーナにて30分程度、千葉ドットの選手たちが直接教えてくれる貴重なイベントだ。