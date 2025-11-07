千葉・柏市の資材置き場で古いタイヤが燃える火事が起き、消防による消火活動が続いています。7日午後0時半ごろ、柏市増尾の資材置き場で「古タイヤが燃えていて消すことができなくなった」と警察から消防に通報がありました。警察などによりますと、古タイヤが複数燃えていて、資材置き場の従業員とみられる人物が「ドラム缶で廃材を燃やしていたら火が燃え移ってしまった」と話しているということです。消防車など18台が出動し、