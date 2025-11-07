◇「第１６回兵庫１年生大会」（１１月２、３日・明石ボーイズ専用岩岡グラウンドほか） ◆中学１年生の部・３回戦京都嵐山ボーイズ１１−１兵庫夙川ボーイズ京都嵐山にとってはチームの成長を実感した大会だった。３回戦の初回は２番・江口の適時三塁打に、５番・松村から山田、岩崎の３連打など打者一巡の猛攻で一挙５得点。投げては細見が４回１失点と好投し、４回コールドで勝ち上がった。村井主将は「３回戦は自分たち