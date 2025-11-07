テレビ東京の相内優香アナウンサー(39)が7日、自身のインスタグラムを更新。第1子の女児を出産したことを報告した。相内アナは2022年に元NHKでフリーの青井実アナウンサーと結婚している。 【写真】親子の絆を感じさせてくれます 「報告です。」と書き出し、「私事で恐縮ではございますが、先日、元気な女の子を出産いたしました。」と投稿。「おかげさまで母子ともに健康です。高齢出産ということもあり