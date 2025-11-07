埼玉県警本部埼玉県吉川市のアパート通路で酒に酔って寝ていた女性に性的暴行をし、現金を盗んだとして、埼玉県警は7日までに準強制性交と窃盗の疑いで、県内の公立中の教諭武井英憲容疑者（35）＝吉川市＝を逮捕した。逮捕容疑は2021年6月12日午前4時40分〜同5時20分ごろ、吉川市内のアパート1階の通路で、泥酔状態だった20代女性に性的暴行をした上、所持していた現金約60万円を盗んだ疑い。県警によると、2人に面識はなか