スターバックス コーヒー ジャパンは、11月7日からサイニングストアパートナーとともに開発した2商品をスターバックス公式オンラインストア（通年販売）で発売する。また、11月15日から26日の期間で開催される「東京2025デフリンピック」の大会期間中は、競技会場の近隣にあるスターバックス店舗、およびデフリンピックスクエア内イベントスペースを含む54店舗でも販売する。これまでは、2020年6月にオープンした聴者と聴覚に障が