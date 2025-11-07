日本ハムの野手コーチに就任した松本哲也氏は栗山英樹CBOと握手(C)産経新聞社日本ハムは11月7日、2026年のコーチングスタッフが決まったと発表した。今季巨人で外野守備兼走塁コーチを務めた松本哲也氏が1軍野手コーチに就任する。背番号は「79」となった。【動画＆写真】日本ハム・レイエスの“決意表明”の投稿と自主トレの様子を見る5日に日本ハムへの入閣が決まっていた松本氏は、2006年育成ドラフト3巡目で巨人に入団。翌