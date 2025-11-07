後輩の女性職員にわいせつな行為をしたとして、警視庁は、都内の警察署に勤務する30代の男性巡査長を書類送検しました。不同意わいせつの疑いで書類送検されたのは、都内の警察署に勤務する30代の男性巡査長です。警視庁によりますと男性巡査長は2025年6月、同じ警察署で働く後輩の女性職員を駐車中の車の中で抱き寄せ覆いかぶさったほか、7月3日に公用車の中で、7月28日には、署内の階段で下半身を触るなどのわいせつな行為をした