2025年10月、東急田園都市線で起きた衝突・脱線事故で、衝突を防ぐための信号システムに設定ミスがあったことを受け、JR東日本は、同様の場所で行っている調査の途中経過を発表しました。高崎線熊谷駅など2駅で信号の設定に不備が見つかったということです。調査はJR東日本の在来線865駅、新幹線34駅のあわせて899駅で行われていて、このうち新幹線の全駅と在来線の約2割の駅で調査が完了しています。新幹線では、信号の設定に不備