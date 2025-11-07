良い人間関係を築く方法はあるのか。政治・教育ジャーナリストの清水克彦さんは「人間関係の基本はきちんと感謝の気持ちを表すことだ。それだけでなく、ほめ上手の人は人間関係を円滑に進めることができる」という――。※本稿は、清水克彦『その言語化は一流、二流、それとも三流？頭のいい“この一言”』（青春文庫）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／fizkes※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／fizkes■