あなたが普段、日常で使っている言葉はもしかして略語かも！？このクイズで正式名称を覚えよう。「プチプライス」の略語は？「プチプライス」の略語はなんでしょうか？ヒントは、お財布にやさしい商品のことです。あなたは正解がわかりましたか？正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は「プチプラ」でした！プチプラとは、低価格であることを意味する言葉です。「プチプラファッション