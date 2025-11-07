一連のフジテレビをめぐる問題の後、はじめての民間放送全国大会が名古屋市で開かれ、ガバナンスの向上に自主自律的に取り組むことを誓うとした、大会宣言を採択しました。民放連早河洋 会長「今年、私たち民間放送は、長期にわたり特定の放送局への広告出稿が止まるという、いまだかつてない事態を経験しました。人権尊重、ガバナンス強化に着実に取り組んで、民放への信頼を確かなものにしていかなければなりません」大会