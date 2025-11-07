タイ人の12歳の少女が違法に働かされていた事件で、一緒に来日した母親が帰国する際、赤ちゃんを連れて少女に会いに来て「あなたの弟だから」「赤ちゃんと帰るから」と告げたとみられることが分かりました。少女は「私が働かなければ家族が暮らしていけないと思った」と話しているということです。【写真を見る】タイ国籍の少女（12）「私が働かなければ家族が暮らせない」母親が帰国の際、赤ちゃん連れて面会「あなたの弟だから」