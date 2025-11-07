ファミリーマートは７日、クマ対策の基本方針を策定し、クマの出没頻度が高い地域の店舗に撃退用スプレーを配布すると発表した。クマによる被害が相次ぐ中、客や従業員の安全確保につなげる。スプレーは、北海道や東北の一部地域の計約４００店に順次配布する。基本方針には、自治体が発信するクマ出没情報をこまめに確認することや、近隣で出没情報があった場合、屋外の来店者に店内や車内への避難を呼びかけることなどを盛り