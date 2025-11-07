8日、薩摩・大隅は、日中晴れてお出かけ日和。夜は雲が広がる所も。種子屋久は午後に雲が増え、にわか雨の可能性あり。奄美は日中晴れ、夜は雲がかかる見込み。紫外線対策も忘れずに。フィリピン東の海上にある台風26号は、今後非常に強い勢力に発達する見込みです。進路次第では、来週後半に南西諸島で風や雨、高波の影響が出る恐れも。最新の情報に注意が必要です。（詳しくは動画をご覧ください）