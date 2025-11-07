■侍ジャパン強化合宿2日目（7日、宮崎・ひなたサンマリンスタジアム）【写真を見る】侍ジャパン・郄橋宏斗「何投げればいいのか…」強化合宿2日目の様子野球の日本代表“侍ジャパン”が今月15日、16日に開催される韓国との強化試合に向けて、強化合宿を行っている。合宿2日目となったこの日は多くの投手陣がブルペン入り。韓国戦から導入されるピッチコム（投手と捕手間でサインの伝達に使われる電子機器）を装着した状態で