北朝鮮はきょう午後、弾道ミサイルを発射しました。日本のEEZ＝排他的経済水域の外に落下したものとみられます。高市総理「北朝鮮が弾道ミサイルを発射しました。我が国のEEZ（＝排他的経済水域）外に落下したとみられ、被害の情報は現在確認しておりません」高市総理は、きょう午後12時半ごろに北朝鮮から発射された弾道ミサイルは、日本のEEZの外に落下したものとみられると明らかにした上で、国民に対する情報提供、安全確認の