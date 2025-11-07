通算６９６本塁打のヤンキースの伝説ＯＢアレックス・ロドリゲス氏（５０）が６日（日本時間７日）、アーロン・ブーン監督（５２）に再反論した。「ＦＯＸスポーツ」の解説を務めるＡロッド氏は中継でたびたび古巣について厳しい意見を示してきた。だがオフになり言われっぱなしだったブーン監督が反撃。「アレックスは地区シリーズで敗退した後に本当にひどい状態だと言っていた。だがその３日前にはヤンキースのＷＳ優勝を予想