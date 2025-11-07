麻薬騒動後に韓国を離れた元・東方神起でJYJの歌手パク・ユチョンが、日本での姿を披露した。【写真】ユチョン、日本に“馴染みすぎ”の近況11月6日、インスタグラムのパク・ユチョン日本1st写真集公式アカウントには、「撮影ビハインド公開 先日公開の先行カットの裏側をお届け。沖縄の夜が似合うユチョンさん」というコメントとともに写真が投稿された。これらは、パク・ユチョンの写真集のビハインドカットとみられる。公開され