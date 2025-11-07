ハワイとオーストラリアの間にある小さな島国、ナウル共和国を訪れて「正直かなりしんどかった」と明かしたインフルエンサーと、フォロワーの多さで知られる同国政府観光局公式Xのやりとりが注目を集めている。「珍しい国に来れたのは嬉しかったけど...」発端となったのは、SNSで世界一周の様子を公開しているインフルエンサーの「たいと」さんによる2025年11月7日の投稿だった。「あんまり国を悪く言いたくないんだけど...話題の