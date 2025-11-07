子どもが生まれるとさまざまな行事があるものですよね。この記事では、両家を招いてお宮参りとお食い初めのスケジュールを立てたが、義母から「送迎してほしい」と言われモヤモヤしているという投稿を紹介します。義母に相談なく実家近くの神社に決めてしまったことは悪かったと思っているものの、送迎はできないと伝えても「帰りだけでも」と図々しく言ってくる義母に投稿者さんはモヤモヤした気持ちを持ってしまったそう。