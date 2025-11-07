元アスリートの美人ショットに、ファンから反響が寄せられている。２０２１年の東京五輪空手女子形で銀メダルを獲得し、２４年５月に現役を引退した清水希容（きよう）さんが７日、自身のインスタグラムを更新。日本テレビ系情報バラエティー番組「ＤａｙＤａｙ．」（月〜金曜・午前９時）の出演を報告すると、「あきさんの『ざっくりキッチン』では初めての料理コーナーに挑戦できて、とても楽しかったです今回もたくさんの