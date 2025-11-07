◇「第１６回兵庫１年生大会」（１１月２、３日・明石ボーイズ専用岩岡グラウンドほか） ◆中学１年生の部・３回戦明石ボーイズ７−０近江ボーイズ近江ナインは最後まで諦めず、９人で戦い抜いた。初戦（２回戦）は９点ビハインドの５回に猛攻で追いつく執念を見せると、６回にも４得点して勝ち越し。大逆転劇で勝利をつかんだ。ベンチ入りは９人のため「いろいろポジションを替わりながら、ナイン一丸となって戦った。この