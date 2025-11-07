◇「第１４回関西キッズドリーム大会」（１１月３日・久宝寺緑地硬式野球場） ◆小学生ジュニアの部・決勝堺中央ボーイズ５−２滋賀大津・ナガセ・枚岡・大阪八尾合同ボーイズ頂点にふさわしかった。優勝を決めた堺中央ナインは喜びながらも先に整列。スタンドへの礼も終えた後、マウンドへ駆け、舞った。中学生でもあまり見られないマナーを示した木寺主将は「今までの練習の積み重ねで勝てたのがうれしかった」。我慢してい