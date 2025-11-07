〈早く会いたいね、赤さん〉──2024年1月、我が子の誕生を待ち望んでいた母親はXにそう投稿していた。この母親は北島エリカ容疑者（22）。内縁の夫である北島遥生容疑者（23）とともに、ことし7月、生後3か月の乳幼児と1歳の娘らを約7時間にわたり放置したとして、保護責任者遺棄の疑いで愛知県警に逮捕された。【写真】〈0歳児らを7時間置き去り〉仲良くプリクラでツーショットを撮る北島夫妻、”びっしり腕タトゥー”で娘を抱く