「南海の核弾頭」と称され、通算盗塁数歴代2位、シーズン盗塁成功率の日本記録を持つ広瀬叔功さんが11月2日、心不全のため死去した。89歳だった。強肩、俊足、強打で南海の黄金期を支え、野村克也さん、杉浦忠さんとともに当時の鶴岡一人監督から「三悪人」と呼ばれたひとりだった。広瀬さんは鶴岡監督を「親分」と呼び、「記録のためやない、親分のために走る」と忠誠を尽くした鶴岡派の番頭。「三悪人」は鶴岡監督の信頼の証だ