MLB・ドジャースは日本時間7日、マックス・マンシー選手とアレックス・ベシア投手が来季も残留することを明かしました。両選手は球団オプションを行使。来季の年俸は、マンシー選手が1年1000万ドル、ベシア投手が1年365万ドルとなります。35歳のマンシー選手は、2015年にアスレチックスでメジャーデビュー。2017年にはドジャースとマイナー契約を結び、2018年にメジャー昇格を果たしました。そこから今季で8年目、ドジャースの中心