7日昼すぎ、千葉県柏市の資材置き場で古タイヤなどが燃える火事が発生し、現在も燃え続けています。警察や消防によりますと、7日午後0時半前、柏市増尾で「ヤードで古タイヤが燃えている」と110番通報がありました。1000平方メートル弱の広さにわたって古タイヤや物置が燃えているということです。ヤードの関係者が廃材をドラム缶で燃やしていた際にタイヤなどに燃え移ったとみられています。けが人や逃げ遅れた人は確認されていま